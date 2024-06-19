Джейсон Тейтум во время чемпионской вечеринки «Селтикс» воспроизвел фразу Канье Уэста

Теги светская хроника Бостон НБА Баскетбол - видео Канье Уэст Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум выступил во время чемпионской вечеринки «Селтикс».

Звездный форвард «Бостона» произнес слова, которые были сказаны Канье Уэстом на церемонии вручения «Грэмми» в 2005 году, когда музыкант стал первым в номинации за лучший альбом в стиле рэп.

«Всем интересно, как бы все сложилось, если бы мы не победили. Полагаю, ответ мы никогда не узнаем», – заявил Тейтум со сцены.

«Селтикс» в понедельник закрыли финал против «Мэверикс» (4-1) и завоевали 18-й титул в клубной истории.

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8 комментариев
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Хочется поддержать Джейсона и ответить ему, в развитие темы будущего, так же по классике:
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать"
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Что-то слишком много Тэйтума, который даже не MVP.
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Будем считать что он уже во всю отмечал и говорил не совсем трезвым)
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Тэйтум вообще кубок из рук выпускает?
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Каждый раз, когда вижу, не перестаю удивляться телосложению Тейтума.
Фигура, будто собранная от разных людей: осиная талия и огромные мышцы спины, очень широкие мускулистые плечи при одновременной общей достаточно сильной худобе.
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Ответ Nikita Dorodenko
Что-то слишком много Тэйтума, который даже не MVP.
Можно просто пролистать)
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