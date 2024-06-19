Джейсон Тейтум во время чемпионской вечеринки «Селтикс» воспроизвел фразу Канье Уэста

Джейсон Тейтум выступил во время чемпионской вечеринки «Селтикс».

Звездный форвард « » произнес слова, которые были сказаны Канье Уэстом на церемонии вручения «Грэмми» в 2005 году, когда музыкант стал первым в номинации за лучший альбом в стиле рэп.

«Всем интересно, как бы все сложилось, если бы мы не победили. Полагаю, ответ мы никогда не узнаем», – заявил со сцены.

«Селтикс» в понедельник закрыли финал против «Мэверикс» (4-1) и завоевали 18-й титул в клубной истории.