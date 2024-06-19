Джейсон Тейтум во время чемпионской вечеринки «Селтикс» воспроизвел фразу Канье Уэста
Джейсон Тейтум выступил во время чемпионской вечеринки «Селтикс».
Звездный форвард «Бостона» произнес слова, которые были сказаны Канье Уэстом на церемонии вручения «Грэмми» в 2005 году, когда музыкант стал первым в номинации за лучший альбом в стиле рэп.
«Всем интересно, как бы все сложилось, если бы мы не победили. Полагаю, ответ мы никогда не узнаем», – заявил Тейтум со сцены.
«Селтикс» в понедельник закрыли финал против «Мэверикс» (4-1) и завоевали 18-й титул в клубной истории.
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать"
Фигура, будто собранная от разных людей: осиная талия и огромные мышцы спины, очень широкие мускулистые плечи при одновременной общей достаточно сильной худобе.