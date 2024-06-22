Джейлен Браун отпраздновал победу в чемпионате с бывшей девушкой Кевина Портера Кайзой Гондрезик
Джейлен Браун отпраздновал победу в чемпионате с Кайзой Гондрезик.
Бывшая девушка Кевина Портера оказалась в компании самого ценного игрока финальной серии НБА во время чемпионского парада «Селтикс».
Браун также выложил фотографию Гондрезик с трофеем MVP финала.
В сентябре 2023 года выступавший тогда в НБА Портер был задержан за нападение на Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с Портера сняли одно из трех обвинений, а сама потерпевшая неоднократно обвиняла СМИ в навязывании ложной версии произошедшего.
В январе Кевин признал вину. Он потерял место в НБА и завершал сезон-23/24 в Греции.
Кайза в феврале подписала контракт с клубом женской НБА «Чикаго».