Джейлен Браун отпраздновал победу в чемпионате с бывшей девушкой Кевина Портера Кайзой Гондрезик

Джейлен Браун отпраздновал победу в чемпионате с Кайзой Гондрезик.

Бывшая девушка оказалась в компании самого ценного игрока финальной серии НБА во время чемпионского парада «Селтикс».

также выложил фотографию Гондрезик с трофеем MVP финала.

В сентябре 2023 года выступавший тогда в НБА Портер был задержан за нападение на Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с Портера сняли одно из трех обвинений, а сама потерпевшая неоднократно обвиняла СМИ в навязывании ложной версии произошедшего.

В январе Кевин признал вину. Он потерял место в НБА и завершал сезон-23/24 в Греции.

Кайза в феврале подписала контракт с клубом женской НБА « ».