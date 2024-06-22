Джейлен Браун отпраздновал победу в чемпионате с бывшей девушкой Кевина Портера Кайзой Гондрезик

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Джейлен Браун отпраздновал победу в чемпионате с Кайзой Гондрезик.

Бывшая девушка Кевина Портера оказалась в компании самого ценного игрока финальной серии НБА во время чемпионского парада «Селтикс».

Браун также выложил фотографию Гондрезик с трофеем MVP финала.

В сентябре 2023 года выступавший тогда в НБА Портер был задержан за нападение на Гондрезик в отеле Нью-Йорка. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и «держал ее руками за шею». После ряда судебных заседаний с Портера сняли одно из трех обвинений, а сама потерпевшая неоднократно обвиняла СМИ в навязывании ложной версии произошедшего.

В январе Кевин признал вину. Он потерял место в НБА и завершал сезон-23/24 в Греции. 

Кайза в феврале подписала контракт с клубом женской НБА «Чикаго».

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15 комментариев
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Бесконечный круговорот женщин в НБА. Никогда не пойму этого прикола
+59
-4
+55
Ответ xamer 9
Бесконечный круговорот женщин в НБА. Никогда не пойму этого прикола
Возможно, у них тоже есть некая процедура драфта и коллективное соглашение, трансферы, драфт отказов. Может, есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов.
+55
-1
+54
Ответ xamer 9
Бесконечный круговорот женщин в НБА. Никогда не пойму этого прикола
наверное, не жил в маленьком городке) а у них мир примерно такой городок, выйдешь за его пределы, зае....т фанаты просьбами селфи и автографов, вот и тусуются на закрытых вечеринках или в местах для своих в одних и тех же примерно компаниях.
+29
-1
+28
Ответ xamer 9
Бесконечный круговорот женщин в НБА. Никогда не пойму этого прикола
Если интерполировать, то через пару десятков лет с этой дамой будет встречаться Дьюс Тейтум ))
+29
-6
+23
От них там Санта НБАрбара
+23
-1
+22
Ответ Рахон Р.
Возможно, у них тоже есть некая процедура драфта и коллективное соглашение, трансферы, драфт отказов. Может, есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов.
или членов нечленов профсоюза
+5
0
+5
Переходящие трофеи
+4
-2
+2
"Когда не хватило Кардашьянов".
+2
0
+2
Ответ Рахон Р.
Возможно, у них тоже есть некая процедура драфта и коллективное соглашение, трансферы, драфт отказов. Может, есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов.
"...есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов" - прошу прощения, чьих членов?
+2
0
+2
Ответ Рахон Р.
Возможно, у них тоже есть некая процедура драфта и коллективное соглашение, трансферы, драфт отказов. Может, есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов.
Контракт с Портером был расторгнут, теперь подписалась с чемпионом.
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На модель похожа, но видно, что очень сильные руки
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Подрезала, так сказать, своей кайзой
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Ответ Рахон Р.
Возможно, у них тоже есть некая процедура драфта и коллективное соглашение, трансферы, драфт отказов. Может, есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов.
ахаха Василий убил)
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Ответ Рахон Р.
Возможно, у них тоже есть некая процедура драфта и коллективное соглашение, трансферы, драфт отказов. Может, есть даже профсоюз подруг игроков, который следит за занятостью своих членов.
Ну в смысле "членов"??
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Ответ xamer 9
Бесконечный круговорот женщин в НБА. Никогда не пойму этого прикола
Кольцо пристреляно , руки так сказать знают как найти правильный подход к игроку НБА , рот готов к очередному интервью..По-моему выбор очевиден..
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