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«Голден Стэйт» далек от продления контрактов с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди

«Уорриорз» не близки к сделкам с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди.

«Голден Стэйт» не добился существенного прогресса в продлении контрактов с форвардами Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди, сообщает The Athletic.

Клуб должен подписать продление с Кумингой и Муди до 21 октября. В противном случае они станут ограниченными свободными агентами следующим летом.

В прошлом сезоне Куминга играл более стабильную роль игрока стартовой пятерки, набирая в среднем 17,2 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. 22-летний Муди в среднем набирал 8,1 очка и 3,0 подбора в 66 матчах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
возможные переходы
logoГолден Стэйт
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logoДжонатан Куминга
logoМозес Муди
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