«Голден Стэйт» далек от продления контрактов с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди

«Уорриорз» не близки к сделкам с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди.

«Голден Стэйт » не добился существенного прогресса в продлении контрактов с форвардами Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди , сообщает The Athletic.

Клуб должен подписать продление с Кумингой и Муди до 21 октября. В противном случае они станут ограниченными свободными агентами следующим летом.

В прошлом сезоне Куминга играл более стабильную роль игрока стартовой пятерки, набирая в среднем 17,2 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. 22-летний Муди в среднем набирал 8,1 очка и 3,0 подбора в 66 матчах.