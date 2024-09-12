«Голден Стэйт» далек от продления контрактов с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди
«Уорриорз» не близки к сделкам с Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди.
«Голден Стэйт» не добился существенного прогресса в продлении контрактов с форвардами Джонатаном Кумингой и Мозесом Муди, сообщает The Athletic.
Клуб должен подписать продление с Кумингой и Муди до 21 октября. В противном случае они станут ограниченными свободными агентами следующим летом.
В прошлом сезоне Куминга играл более стабильную роль игрока стартовой пятерки, набирая в среднем 17,2 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. 22-летний Муди в среднем набирал 8,1 очка и 3,0 подбора в 66 матчах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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