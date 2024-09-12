Стив Керр: «Было бы здорово, если бы в НБА команды выбывали из лиги. Это повысило бы уровень конкуренции»

Стив Керр рассказал о давлении на клубы НБА.

Главный тренер «Голден Стэйт » дал интервью во время посещения «Мальорки», акционером которой является.

«В НБА большое давление, хотя нет системы выбывания. Я бы хотел, чтобы было выбывание. Это помогло бы поддерживать высокий уровень конкуренции на протяжении всего сезона. Так у команд нет мотивации стараться, когда игра не клеится или ключевые баскетболисты получают травмы.

Тем не менее тренеров постоянно увольняют, если они не справляются. Это касается и игроков.

Баскетбол и футбол – очень похожие виды спорта. Обе игры построены на взаимодействии между тремя спортсменами, которые строят маленькие треугольники. Игра состоит из этих маленьких треугольников. Очень много общего. Футбол меня вдохновляет, люблю его смотреть», – признался Керр .