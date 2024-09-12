Боб Майерс: «В 2018 году после победы в чемпионате у меня была худшая мигрень в моей жизни от стресса из-за ожиданий от команды»
Боб Майерс рассказал о причинах ухода из «Голден Стэйт».
«В 2018 году после победы в чемпионате у меня была худшая мигрень в моей жизни. Я был в отеле в 3 часа ночи, и мне было чудовищно плохо от стресса, потому что у нас была настолько хорошая команда, что мы были обязаны победить. Мне это не понравилось.
В конце концов, мне хватило. Больше не мог продолжать. Я принимаю все слишком близко к сердцу, чтобы делать что-то спустя рукава», – рассказал бывший генеральный менеджер «Уорриорз» на конференции Game Plan.
Майерс покинул клуб в 2023 году в преддверии переговоров о продлении с Клэем Томпсоном, которые завершились через год уходом защитника из команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Даймонда Леунга
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