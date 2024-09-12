Боб Майерс: «В 2018 году после победы в чемпионате у меня была худшая мигрень в моей жизни от стресса из-за ожиданий от команды»

Боб Майерс рассказал о причинах ухода из «Голден Стэйт».

«В 2018 году после победы в чемпионате у меня была худшая мигрень в моей жизни. Я был в отеле в 3 часа ночи, и мне было чудовищно плохо от стресса, потому что у нас была настолько хорошая команда, что мы были обязаны победить. Мне это не понравилось.

В конце концов, мне хватило. Больше не мог продолжать. Я принимаю все слишком близко к сердцу, чтобы делать что-то спустя рукава», – рассказал бывший генеральный менеджер «Уорриорз» на конференции Game Plan.

Майерс покинул клуб в 2023 году в преддверии переговоров о продлении с Клэем Томпсоном , которые завершились через год уходом защитника из команды.