«Голден Стэйт» не готов предложить Джонатану Куминге максимальное продление контракта
«Уорриорз» не заинтересованы в подписании максимального продления с Кумингой.
Об этом сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
«На данный момент «Уорриорз» не готовы предоставить Куминге максимальное продление (вроде пятилетнего контракта на 224 миллиона долларов, который Франц Вагнер заключил с «Орландо» и который начнется с 25 процентов от потолка) или что-то очень близкое к годовой зарплате в 44,8 миллиона долларов, сообщили источники в лиге», – пишет Слэйтер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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