«Голден Стэйт» не готов предложить Джонатану Куминге максимальное продление контракта

«Уорриорз» не заинтересованы в подписании максимального продления с Кумингой.

Об этом сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

«На данный момент «Уорриорз» не готовы предоставить Куминге максимальное продление (вроде пятилетнего контракта на 224 миллиона долларов, который Франц Вагнер заключил с «Орландо» и который начнется с 25 процентов от потолка) или что-то очень близкое к годовой зарплате в 44,8 миллиона долларов, сообщили источники в лиге», – пишет Слэйтер.