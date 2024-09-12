Сергей Моня о фаворитах предстоящего сезона Лиги ВТБ: «Шансы у первой четверки по итогам прошлого сезона равны»

Сергей Моня назвал фаворитов предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

— Как считаете, какие шансы у ЦСКА удержать титул в новом сезоне?

— Считаю, что шансы у первой четверки по итогам прошлого сезона равны. Сезон очень длинный — четыре круга — и кто обойдется без травм, у того будет больше шансов на победу.

— Многие, несмотря на то, что мы сейчас не выступаем на международной арене, отмечают высокий уровень чемпионата Единой лиги. Вы с этим согласны?

— И сейчас приезжают иностранные игроки высокого класса. Конечно, уровень где‑то упал после того, как нас отстранили от еврокубковых турниров. Потому что к нам все‑таки приезжали самые топовые игроки. А так, а целом очень хороший турнир у нас. Вчера УНИКС играл с «Бешикташем»: казанцы крупно обыграли далеко не самую последнюю команду в Турции. Так что уровень остается высоким, – сказал бывший игрок сборной России.