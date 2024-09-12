Совокупные зарплаты игроков НБА за сезон-2023/24 (4,9 миллиарда долларов) уступают доходам участников платформы OnlyFans за 2023 год (6,6)
Игроки НБА получили 4,9 миллиарда долларов по контрактам в прошлом сезоне.
Суммарный доход баскетболистов уступает отчислениям платформы OnlyFans создателям контента, которые выросли на 19% и составили 6,63 миллиарда долларов.
Число получающих доход аккаунтов на платформе выросло на 29% и достигло цифры в 4,12 миллиона.
В составах команд НБА, без учета двусторонних контрактов, числились 450 человек.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Variety
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