Совокупные зарплаты игроков НБА за сезон-2023/24 (4,9 миллиарда долларов) уступают доходам участников платформы OnlyFans за 2023 год (6,6)

Игроки НБА получили 4,9 миллиарда долларов по контрактам в прошлом сезоне.

Суммарный доход баскетболистов уступает отчислениям платформы OnlyFans создателям контента, которые выросли на 19% и составили 6,63 миллиарда долларов.

Число получающих доход аккаунтов на платформе выросло на 29% и достигло цифры в 4,12 миллиона.

В составах команд НБА, без учета двусторонних контрактов, числились 450 человек.