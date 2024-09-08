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Джейлен Брансон в шутку предложил фанату обменять часы Rolex на подписанную форму после вирусного видео

Джейлен Брансон прокомментировал вирусное видео

Фанат разыгрывающего «Никс» на своей свадьбе больше обрадовался подписанной форме баскетболиста, чем подаренным невестой часам Rolex.

«Отдам тебе еще одну форму за Rolex лол», – пошутил баскетболист в соцсетях.

«Буду на Roommates Show сегодня. Они твои», – написал болельщик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джейлена Брансона
светская хроника
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
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