Джейлен Брансон в шутку предложил фанату обменять часы Rolex на подписанную форму после вирусного видео
Джейлен Брансон прокомментировал вирусное видео
Фанат разыгрывающего «Никс» на своей свадьбе больше обрадовался подписанной форме баскетболиста, чем подаренным невестой часам Rolex.
«Отдам тебе еще одну форму за Rolex лол», – пошутил баскетболист в соцсетях.
«Буду на Roommates Show сегодня. Они твои», – написал болельщик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джейлена Брансона
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