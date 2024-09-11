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Никита Курбанов после матча с «Локо»: «Есть позитивные моменты, и есть эпизоды, над которыми надо работать»

Никита Курбанов прокомментировал победу над «Локомотивом‑Кубанью» в Суперкубке.

«Подобные игры все равно не показывают всю картину команд, потому что все только набирают форму. Тем не менее мы рады победе, но понимаем, что предстоит много работы, и, наверное, будут какие‑то ошибки и определенные спады по ходу работы, но важно то, как ты на это реагируешь. Нам важно расти как команда от игры к игре. То есть постоянно анализировать и понимать, над чем надо более усиленно работать. То есть надо сфокусироваться на моментах, который сейчас получаются не очень хорошо.

Насколько уже сыграны на этом этапе?

Пока тяжело это оценивать в отношении целой игры. Потому что в каких‑то моментах мы действуем очень хорошо между собой, в каких‑то немного теряемся. Но, опять же, это естественный процесс предсезонки. Поэтому я бы не стал оценивать это в каком‑то процентном соотношении. Есть позитивные моменты, и есть эпизоды, над которыми надо работать. Главное — проводить работу над ошибками и развиваться как команда. Несмотря на то, что у нас коллектив подвергся далеко не самым большим переменам по сравнению с прошлым сезоном.

Как поздравили Ухова с 29‑летием?

Поздравили, пожелали всего самого лучшего. Ваня сегодня прекрасно отыграл. Он, кстати, обещал принести команде торт. Сейчас за ужином он будет задувать свечи и желание загадывать», — сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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