Андрей Ватутин: «Для Евролиги нынешняя ситуация хуже, чем для ЦСКА»

Андрей Ватутин оценил вероятность возвращения ЦСКА в Евролигу в скором будущем.

«Мои прогнозы будут пустыми словами, поскольку от ЦСКА и других российских команд ничего не зависит. Евролига выразила официальную позицию в заявлении. Пока продолжаются военные действия, возвращение невозможно.

Да, нам очень не хватает участия в Евролиге. С другой стороны, на мой взгляд, для Евролиги нынешняя ситуация даже хуже, чем для ЦСКА! Турнир потерял не только известный клуб, но и огромный рынок. Чем больше стран охватывает Евролига, тем она стабильнее, интереснее и прибыльнее. Исключение самой большой страны в мире с населением в 150 миллионов человек – большая потеря.

В отличие от небольших стран, для которых международные матчи зачастую являются единственным способом популяризации баскетбола, у крупных стран таких проблем нет. У Америки и Китая всегда были свои лиги, теперь Россия оказалась в такой ситуации. В любом случае, Лига ВТБ сохраняет свой высокий уровень и пользуется спросом у болельщиков, инвесторов и спонсоров. Она также привлекает качественных иностранных игроков. В такой изоляции все же есть некоторые преимущества с точки зрения развития собственного рынка, российских игроков и тренеров», – сказал президент ЦСКА.