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Владислав Емченко о старте Суперкубка: «Мы все соскучились по баскетболу. Будет жарко»

Владислав Емченко поделился ожиданиями от Суперкубка Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» с Емченко в составе стартует на турнире матчем против ЦСКА.

– Сегодня в 20:00 вас ждет первый официальный матч нового сезона – против ЦСКА в Суперкубке. Что чувствуешь по этому поводу?

– Какой уже год подряд – пятый, наверное – мы играем в Суперкубка. Это ли не счастье – начинать сезон с такого турнира? Я очень рад, что есть возможность сыграть с лучшими командами не только Единой лиги ВТБ, но даже и Евролиги. Мы все соскучились по баскетболу, думаю, будет жарко.

ЦСКА проводил сборы там же, где и «Локо» – в турецком комплексе Gloria. Как оценишь готовность армейцев?

– Да, у нас была возможность посмотреть, как они играют контрольные матчи. Плотно сидят в защите, а в нападении хорошо двигают мяч, ищут хорошие броски. В общем, классный соперник, чтобы проверить, как мы провели сборы мы и к чему готовы.

– А как оценишь итоги сборов для «Локо» ты сам?

– Нашей главной задачей было улучшать взаимопонимание с каждой игрой. Я думаю, что нам удалось держаться положительной прогрессии. Мы хорошо подготовились. Настала пора выйти и показать, что мы умеем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
Владислав Емченко
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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