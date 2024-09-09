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Сергей Елевич: «Предстоящий сезон Единой лиги будет еще сильнее и интереснее»

Сергей Елевич оценил расклад сил перед Суперкубком и новым сезоном Лиги ВТБ

«Что касается предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ, который предваряет старт сезона, фаворитов в нем я, наверное, не назову. Потому что там все‑таки все те клубы, которые хорошо выступили в прошедшем сезоне.

Команды сейчас только начинают наигрываться. ЦСКА на сборах в Турции одержал несколько побед, «Зенит» в предсезонных матчах неплохо выглядит. Главные ожидания от турнира связаны с тем, чтобы посмотреть, кого команды взяли в межсезонье. Хочется посмотреть тактику, стратегию команд, над чем работали тренерские штабы.

Еще одна интрига для меня заключается в том, как будет работать со старта сезона Андреас Пистиолис. Все‑таки весной его назначили в ЦСКА на последнем этапе сезона. И сейчас посмотрим, как в новом чемпионате он будет налаживать взаимодействие. В том сезоне он проявил себя очень положительно, но надо смотреть теперь, каким будет дальнейшее выступление коллектива под его руководством. Хочется, конечно, видеть стабильность. Это касается всех команд.

Вообще, мне очень нравится чемпионат Единой лиги ВТБ, а предстоящий сезон, думаю, будет еще сильнее и интереснее», – сказал заслуженный тренер России.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
Сергей Елевич
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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