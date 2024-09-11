В «Фенербахче» заявили, что Лука Шаманич покинул команду по личным причинам и отправился в Хорватию
«Фенербахче» отреагировал на сообщения о расставании с Лукой Шаманичем.
В турецком клубе пояснили, что хорватский «большой» взял отпуск по личным причинам и, получив разрешение, в пятницу, 6 сентября, отправился на родину.
«Процесс находится под пристальным вниманием клуба, и необходимая информация о ситуации с игроком будет предоставлена общественности в ближайшие дни», – говорится в заявлении «Фенербахче».
Во вторник в СМИ появилась информация, что «Фенербахче» планирует расстаться с подписанным в августе Шаманичем и взять на его место Кема Берча.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Фенербахче»
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