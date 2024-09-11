В «Фенербахче» заявили, что Лука Шаманич покинул команду по личным причинам и отправился в Хорватию

«Фенербахче» отреагировал на сообщения о расставании с Лукой Шаманичем.

В турецком клубе пояснили, что хорватский «большой» взял отпуск по личным причинам и, получив разрешение, в пятницу, 6 сентября, отправился на родину.

«Процесс находится под пристальным вниманием клуба, и необходимая информация о ситуации с игроком будет предоставлена ​​общественности в ближайшие дни», – говорится в заявлении «Фенербахче».

Во вторник в СМИ появилась информация, что «Фенербахче » планирует расстаться с подписанным в августе Шаманичем и взять на его место Кема Берча.