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  • В «Фенербахче» заявили, что Лука Шаманич покинул команду по личным причинам и отправился в Хорватию
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В «Фенербахче» заявили, что Лука Шаманич покинул команду по личным причинам и отправился в Хорватию

«Фенербахче» отреагировал на сообщения о расставании с Лукой Шаманичем.

В турецком клубе пояснили, что хорватский «большой» взял отпуск по личным причинам и, получив разрешение, в пятницу, 6 сентября, отправился на родину.

«Процесс находится под пристальным вниманием клуба, и необходимая информация о ситуации с игроком будет предоставлена ​​общественности в ближайшие дни», – говорится в заявлении «Фенербахче».

Во вторник в СМИ появилась информация, что «Фенербахче» планирует расстаться с подписанным в августе Шаманичем и взять на его место Кема Берча.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Фенербахче»
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoКем Берч
logoЛука Шаманич
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