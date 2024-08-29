Девон Холл о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он очень внимателен к деталям. Задаю много вопросов, хочу многому научиться»
Американский защитник перебрался в Турцию из «Милана», в котором провел 3 года. Холл высоко оценил главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.
«Он очень внимателен к деталям. Я готов учиться, постараюсь взять от него как можно больше. Мы провели два дня вместе, задавал ему много вопросов. Чем больше узнаю от него, тем лучше для меня.
Перед переходом проконсультировался с Луиджи Датоме. Мы жили в одном комплексе. Потом поговорил с Николо Мелли. Они убедили меня в том, что наслаждались пребыванием в Стамбуле, что это очень красивое место, где можно достичь огромного успеха.
Дальше принять решение было просто. Мы с женой хотели увидеть другую часть мира, когда мне позвонили, я уже не сомневался», – рассказал Холл.
Фенербахче вышел в «Финале четырех» Евролиги в прошлом сезоне.
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