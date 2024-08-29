Девон Холл о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он очень внимателен к деталям. Задаю много вопросов, хочу многому научиться»

Девон Холл перешел в «Фенербахче».

Американский защитник перебрался в Турцию из «Милана », в котором провел 3 года. Холл высоко оценил главного тренера Шарунаса Ясикявичюса .

«Он очень внимателен к деталям. Я готов учиться, постараюсь взять от него как можно больше. Мы провели два дня вместе, задавал ему много вопросов. Чем больше узнаю от него, тем лучше для меня.

Перед переходом проконсультировался с Луиджи Датоме . Мы жили в одном комплексе. Потом поговорил с Николо Мелли . Они убедили меня в том, что наслаждались пребыванием в Стамбуле, что это очень красивое место, где можно достичь огромного успеха.

Дальше принять решение было просто. Мы с женой хотели увидеть другую часть мира, когда мне позвонили, я уже не сомневался», – рассказал Холл .

Фенербахче вышел в «Финале четырех» Евролиги в прошлом сезоне.