Джамал Кроуфорд покинул телеканал TNT

Джамал Кроуфорд работал на телеканале в качестве аналитика.

TNT Sports предложил бывшему баскетболисту продолжить сотрудничество в предстоящем сезоне, но получил отказ.

Кроуфорд рассмотрит предложения от нескольких медиа-ресурсов и сможет получить работу комментатором, студийным аналитиком или ведущим подкаста.

TNT потеряет права на трансляции матчей НБА с сезона-2025/26.