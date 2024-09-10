Джамал Кроуфорд покинул телеканал TNT
Джамал Кроуфорд работал на телеканале в качестве аналитика.
TNT Sports предложил бывшему баскетболисту продолжить сотрудничество в предстоящем сезоне, но получил отказ.
Кроуфорд рассмотрит предложения от нескольких медиа-ресурсов и сможет получить работу комментатором, студийным аналитиком или ведущим подкаста.
TNT потеряет права на трансляции матчей НБА с сезона-2025/26.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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