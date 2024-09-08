Amazon может добавить матчи 12 клубов НБА, не входящие в программу национальных трансляций, к своему стриминговому пакету
Amazon ведет переговоры с Diamond Sports Group
Оператор кабельного телевидения, пытающийся выйти из процедуры банкротства, владеет правами на региональные показы матчей 12 клубов НБА. Amazon близка к сделке по ретрансляции входящих в пакет игр через свои сервисы потокового видео.
Сделка даст компании дополнительные возможности после заключения 11-летнего договора с НБА, в результате которого Amazon стала третьим основным партнером лиги в области телевещания.
Кроме матчей НБА объектом переговоров c кабельным оператором, владеющим сервисом Bally Sports, также являются ряд игр MLB и НХЛ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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