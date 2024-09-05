Судья одобрил сделку Diamond Sports Group с НБА и НХЛ, оператор кабельного телевидения продолжит вещание в текущем сезоне

Прошло судебное слушание по банкротству Diamond Sports Group

Оператор регионального спортивного вещания Diamond Sports Group получил одобрение сделок по трансляции матчей НБА и НХЛ в сезоне-2024/25.

В портфеле оператора остались соглашения с 13 клубами НБА и 9 командами НХЛ.

Для дальнейшего продолжения работы компания должна будет выйти из статуса банкрота к 1 апреля 2025 года.

Решение судьи попыталась оспорить MLB, уставшая от неопределенного статуса оператора в рамках договорных отношений сторон.

Судья по банкротству назвал заключение договоров с НБА и НХЛ «шагом в нужном направлении», но пообещал серьезно отнестись к опасениям MLB.

Следующее слушание состоится в первую неделю октября и станет решающим.