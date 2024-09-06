«Даллас» бесплатно покажет матчи команды по региональному телевидению после расторжения контракта с кабельным оператором
«Даллас» заключил соглашение с TEGNA о региональных трансляциях матчей клуба
Более 70 игр, не входящих в программу трансляций по национальному телевидению, будут показаны бесплатно местной публике по двум телеканалам.
Соглашение с TEGNA, владеющей каналами WFAA и KMPX, было заключено после расторжения договора с Diamond Sports Group, оператором кабельного телевидения, находящемся в статусе банкротства.
«Даллас» стал одним из клубов, ищущих новые подходы к местным трансляциям матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: WFAA
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