«Даллас» бесплатно покажет матчи команды по региональному телевидению после расторжения контракта с кабельным оператором

«Даллас» заключил соглашение с TEGNA о региональных трансляциях матчей клуба

Более 70 игр, не входящих в программу трансляций по национальному телевидению, будут показаны бесплатно местной публике по двум телеканалам.

Соглашение с TEGNA, владеющей каналами WFAA и KMPX, было заключено после расторжения договора с Diamond Sports Group, оператором кабельного телевидения, находящемся в статусе банкротства.

«Даллас » стал одним из клубов, ищущих новые подходы к местным трансляциям матчей.