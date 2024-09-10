Юсуф Нуркич о своем игровом стиле: «Жесткий, с высоким баскетбольным IQ. Команда всегда на первом месте»
«Не занимался баскетболом до 2009 года, пока один человек не сказал мне, что я могу стать хорошим игроком. Ничего не знал об этом виде спорта.
Через пять лет я был в НБА. Это очень необычная история, но так все и произошло.
В первый день в Америке был поражен. «Неужели каждый город такой?». Огромная культурная разница между скоростью жизни. Я не привык играть два раза за два дня, 82 матча за сезон. Было тяжело с языком. Но никто не смеялся, это помогло с уверенностью.
Никогда не мечтал об НБА, но когда получил возможность, вцепился и упорно работал. Нужны удача, вера и работа. Если вкладываешь усилия, у тебя неплохой шанс на успех.
Мой игровой стиль – жесткий, с высоким баскетбольным IQ. Команда всегда на первом месте», – заключил центровой «Финикса».
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