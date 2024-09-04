Стефен Карри о совместном выступлении с Леброном: «Надеюсь, этот опыт будет иметь продолжение в будущем»

Стефен Карри хотел бы снова объединить усилия с Леброном Джеймсом

Минувшим летом принципиальные соперники по НБА стали одноклубниками в олимпийской сборной США, которая завоевала золото парижской Олимпиады.

«Все сражения, которые мы вели на площадке, наше соперничество... но вот мы стали товарищами по команде, причем не просто в какой-то выставочной игре вроде Матча всех звезд или чего-то в этом роде, а в баскетболе с самыми высокими ставками, когда на кону стоит очень многое. Такой расклад привел к тому, что мы стали еще сильнее уважать друг друга, завязалась дружба.

Надеюсь, этот опыт будет иметь продолжение в будущем, будем мы при этом товарищами по команде или нет... Хотя нам все равно предстоит соревноваться друг с другом, пока все не закончится», – сказал многолетний лидер «Уорриорз».