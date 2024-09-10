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Сын Серджо Скариоло привлек внимание необычной техникой штрафных. Он бросает с одной ноги

Алессандро Скариоло привлек внимание уникальной техникой штрафных

Сын известного тренера Серджо Скариоло отличился во время матча Кубка Испании.

Защитник «Мальорки» исполнял штрафные броски, стоя на одной ноге.

«Я начал использовать эту технику летом, потому что меня беспокоило колено. Так было удобнее, и процент попаданий был хорошим, поэтому я решил и дальше использовать ее», – рассказал Алессандро.

В кубковом матче с «Амикс Кастелло» 22-летний защитник реализовал 6 из 10 подходов к линии.

Фото: ФИБА

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoСерджо Скариоло
Баскетбол - фото
logoчемпионат Испании
logoМальорка
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