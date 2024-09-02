«Олимпиакос» и Эван Фурнье обсуждают подписание контракта
Эван Фурнье может перейти в «Олимпиакос»
Как сообщает Sportando, французский защитник (31 год, 198 см) ведет переговоры с греческим клубом.
Решение может быть принято в ближайшее время.
Фурнье заканчивал прошлый сезон в «Детройте» и отыграл 29 матчей за команду, набирая 7,2 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи за 18,7 минуты в среднем.
Защитник помог сборной Франции завоевать серебро олимпийского баскетбольного турнира.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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