«Олимпиакос» и Эван Фурнье обсуждают подписание контракта

Эван Фурнье может перейти в «Олимпиакос»

Как сообщает Sportando, французский защитник (31 год, 198 см) ведет переговоры с греческим клубом.

Решение может быть принято в ближайшее время.

Фурнье заканчивал прошлый сезон в «Детройте» и отыграл 29 матчей за команду, набирая 7,2 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи за 18,7 минуты в среднем.

Защитник помог сборной Франции завоевать серебро олимпийского баскетбольного турнира.