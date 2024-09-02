Филип Петрушев продлит контракт с «Олимпиакосом» и проведет сезон в аренде, скорее всего, в «Црвене Звезде»
Филип Петрушев подпишет продление контракта с «Олимпиакосом»
Греческий клуб намерен отправить игрока в аренду на следующий сезон. По информации инсайдера Маттео Андреани, форвард присоединится к «Црвене Звезде», выражавшей серьезную заинтересованность в приобретении баскетболиста.
Петрушев набирал 5,5 очка и 3,2 подбора за 15,2 минуты в среднем в Евролиге в составе «Олимпиакоса» в прошлом сезоне.
Клуб планирует продлить контракт баскетболиста до 2028 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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