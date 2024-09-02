Филип Петрушев продлит контракт с «Олимпиакосом» и проведет сезон в аренде, скорее всего, в «Црвене Звезде»

Филип Петрушев подпишет продление контракта с «Олимпиакосом»

Греческий клуб намерен отправить игрока в аренду на следующий сезон. По информации инсайдера Маттео Андреани, форвард присоединится к «Црвене Звезде », выражавшей серьезную заинтересованность в приобретении баскетболиста.

Петрушев набирал 5,5 очка и 3,2 подбора за 15,2 минуты в среднем в Евролиге в составе «Олимпиакоса » в прошлом сезоне.

Клуб планирует продлить контракт баскетболиста до 2028 года.