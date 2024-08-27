Демаркус Казинс примет участие в Мировом туре ФИБА 3х3
Демаркус Казинс присоединился к китайской команде 3х3
Знаменитый центровой будет выступать за команду из Уси в Мировом туре ФИБА 3х3 до конца сезона.
В данный момент команда занимает 27 место из 42 участников тура.
Финал турнира пройдет 22-24 ноября 2024 года в Гонконге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 3x3 Basketball FIBA3x3 в сети X
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