Демаркус Казинс примет участие в Мировом туре ФИБА 3х3

Демаркус Казинс присоединился к китайской команде 3х3

Знаменитый центровой будет выступать за команду из Уси в Мировом туре ФИБА 3х3 до конца сезона.

В данный момент команда занимает 27 место из 42 участников тура.

Финал турнира пройдет 22-24 ноября 2024 года в Гонконге.