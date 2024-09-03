Болельщики «Уорриорз» обратили внимание на то, каким мощным смотрится Бадди Хилд на недавней фотографии

Бадди Хилд готовится к новому сезону, который проведет за «Голден Стэйт»

Болельщики «Уорриорз» в соцсетях обратили внимание на то, каким мощным смотрится новобранец команды на недавней фотографии из тренировочного зала.

«Стив Керр будет использовать его в качестве центрового», – написал один из комментаторов.

При росте 193 см вес атакующего защитника составляет около 100 кг.