Демаркус Казинс и Карлис Ласманис сыграли друг против друга в рамках Мирового тура ФИБА 3х3 в Китае

Демаркус Казинс дебютировал в турнире 3х3

Известный центровой принял участие в игре турнира Super3 Quest в рамках Мирового тура ФИБА .

Первым соперником команды Казинса из Уси стала команда из Нинбо, лидером которой является латышский форвард Карлис Ласманис. Казинс набрал 13 очков, но его команда уступила по итогам матча 20:21.