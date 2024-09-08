Демаркус Казинс и Карлис Ласманис сыграли друг против друга в рамках Мирового тура ФИБА 3х3 в Китае
Демаркус Казинс дебютировал в турнире 3х3
Известный центровой принял участие в игре турнира Super3 Quest в рамках Мирового тура ФИБА.
Первым соперником команды Казинса из Уси стала команда из Нинбо, лидером которой является латышский форвард Карлис Ласманис. Казинс набрал 13 очков, но его команда уступила по итогам матча 20:21.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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