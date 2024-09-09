Харрисон Барнс о настрое на сезон со «Сперс»: «Провести 82 матча, выложиться на всю»
Харрисон Барнс рассказал о настрое на сезон с перестраивающимися «Сперс»
«Мы с Крисом Полом будем двумя самыми возрастными игроками в раздевалке. Я уже пообщался с несколькими ребятами из команды, почувствовал хорошее настроение, правильную энергию. Мне хочется повидаться со всеми и приступить к работе.
Готов сделать все, о чем меня попросят. У меня перед каждым сезоном стоит цель провести 82 матча, выложиться на всю», – заявил 32-летний форвард.
Барнс стал игроком «Сан-Антонио» в межсезонье в результате обмена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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