Ник Янг предпочел Кевина Гарнетта Тиму Данкану: «Поставь Кей Джи в ту же команду, и у него будет такое же количество перстней»

Ник Янг считает, что Кевин Гарнетт был лучше Тима Данкана

«Кевин Гарнетт был лучше. Тим был хорош, но достижения и титулы не всегда означают, что ты был сильнее кого-то другого. Его команда была значительно лучше. Если бы Кей Джи попал туда, у него было бы такое же количество перстней», – заявил Янг в подкасте Гилберта Аренаса .

Тим Данкан завоевал 5 титулов чемпиона НБА , 2 титула MVP и 3 титула MVP финала за 19 сезонов в «Сан-Антонио ».