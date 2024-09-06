Ник Янг предпочел Кевина Гарнетта Тиму Данкану: «Поставь Кей Джи в ту же команду, и у него будет такое же количество перстней»
Ник Янг считает, что Кевин Гарнетт был лучше Тима Данкана
«Кевин Гарнетт был лучше. Тим был хорош, но достижения и титулы не всегда означают, что ты был сильнее кого-то другого. Его команда была значительно лучше. Если бы Кей Джи попал туда, у него было бы такое же количество перстней», – заявил Янг в подкасте Гилберта Аренаса.
Тим Данкан завоевал 5 титулов чемпиона НБА, 2 титула MVP и 3 титула MVP финала за 19 сезонов в «Сан-Антонио».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBACentral в сети X
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