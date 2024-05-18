Джош Харт не смог доиграть 6-й матч с «Пэйсерс» из-за проблем с мышцами брюшной полости

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Джош Харт не смог доиграть шестой матч с «Пэйсерс».

Защитник «Нью-Йорка» покинул площадку в четвертой четверти из-за болей в мышцах брюшной полости. Он получил повреждение в первой 12-минутке, когда вел борьбу за подбор.

Харт отыграл 31 минуту, набрав 5 очков, 8 подборов и 3 передачи.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон выразил надежду на возвращение одноклубника в состав к решающему седьмому матчу серии, который состоится в воскресенье.

«Ожидаю, что он сыграет. Это седьмой матч», – сказал Брансон.

У нью-йоркцев травмированы Джулиус Рэндл, Митчелл Робинсон и Боян Богданович (все трое выбыли до конца сезона), а также О Джи Ануноби.

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10 комментариев
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тибодо конечно гений ротации
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Пипец у них завал с травмами. Здоровья парням.
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Ну ожидаемо было, что людоедская тактика Тибодо нежизнеспособна для плей-офф. Он хороший тренер, но не для того, чтобы на гайку претендовать. Просто потому что все лидеры к поздним стадиям переломаются. Так что надеюсь на Индиану, иначе Бостону ну уже совсем незаконный фарт в этом ПО будет
+5
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Харт отыграл 31 минуту

В наказание за это будет бегать 170 кругов вокруг МСГ
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Хмм,а может, когда Браун сказал, что он злодей, он имел ввиду, что занимается черной магией или вуду и вызывает травмы у всех соперников на Востоке?🤔

П.с. здоровья парням!
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Получается, Харт не из титана, а из мясной материи?
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Ответ copti_san
Ну ожидаемо было, что людоедская тактика Тибодо нежизнеспособна для плей-офф. Он хороший тренер, но не для того, чтобы на гайку претендовать. Просто потому что все лидеры к поздним стадиям переломаются. Так что надеюсь на Индиану, иначе Бостону ну уже совсем незаконный фарт в этом ПО будет
переломанные никс и то больше проблем создадут бостону, чем эта индиана
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Ответ darkzzz
переломанные никс и то больше проблем создадут бостону, чем эта индиана
от создателей индиана -помойка, нй - доставт бостону проблемы)))
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