Джош Харт не смог доиграть 6-й матч с «Пэйсерс» из-за проблем с мышцами брюшной полости

Джош Харт не смог доиграть шестой матч с «Пэйсерс».

Защитник « » покинул площадку в четвертой четверти из-за болей в мышцах брюшной полости. Он получил повреждение в первой 12-минутке, когда вел борьбу за подбор.

отыграл 31 минуту, набрав 5 очков, 8 подборов и 3 передачи.

Лидер «Никс» выразил надежду на возвращение одноклубника в состав к решающему седьмому матчу серии, который состоится в воскресенье.

«Ожидаю, что он сыграет. Это седьмой матч», – сказал Брансон.

У нью-йоркцев травмированы Джулиус Рэндл, Митчелл Робинсон и Боян Богданович (все трое выбыли до конца сезона), а также О Джи Ануноби.