Джош Харт не смог доиграть 6-й матч с «Пэйсерс» из-за проблем с мышцами брюшной полости
Джош Харт не смог доиграть шестой матч с «Пэйсерс».
Защитник «Нью-Йорка» покинул площадку в четвертой четверти из-за болей в мышцах брюшной полости. Он получил повреждение в первой 12-минутке, когда вел борьбу за подбор.
Харт отыграл 31 минуту, набрав 5 очков, 8 подборов и 3 передачи.
Лидер «Никс» Джейлен Брансон выразил надежду на возвращение одноклубника в состав к решающему седьмому матчу серии, который состоится в воскресенье.
«Ожидаю, что он сыграет. Это седьмой матч», – сказал Брансон.
У нью-йоркцев травмированы Джулиус Рэндл, Митчелл Робинсон и Боян Богданович (все трое выбыли до конца сезона), а также О Джи Ануноби.
В наказание за это будет бегать 170 кругов вокруг МСГ
П.с. здоровья парням!