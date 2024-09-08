Турецкий форвард Илькан Караман погиб в дорожном инциденте в 34 года

Илькан Караман был сбит автомобилем

Турецкий форвард погиб в возрасте 34 лет. Караман становился чемпионом Турции с «Фенербахче » в 2014 году.

Форвард начал профессиональную карьеру в 2007 году и в последний раз играл в высшем дивизионе чемпионата Турции в 2022. Сезон-2023/24 баскетболист провел во втором дивизионе.

Караман был выбран «Нетс» 57-м на драфте-2012 НБА, но не принимал участия в матчах лиги.

Баскетболиста сбил на тротуаре автомобиль, по предварительной информации управлявшийся нетрезвым водителем.