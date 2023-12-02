Ям Мадар получил рассечение брови. В игрока попал предмет, брошенный на площадку болельщиком

Атакующий защитник «Фенербахче» получил рассечение брови во время матча чемпионата Турции против « ».

Стамбульское дерби, проходившее на домашней площадке «Бешикташа», было прервано за 2:48 до конца первой половины из-за беспорядков болельщиков, которые бросали предметы на площадку. Один из предметов попал в голову Мадару.

Защитник выбыл из игры, после чего тренеры и игроки «Бешикташа» обратились к болельщикам с призывом успокоиться.

Представитель « » выразил протест против высокого уровня нецензурной лексики в игре.

На данный момент судьи вынесли три предупреждения. Если будет вынесено четвертое предупреждение, то игра будет прервана до тех пор, пока болельщики не покинул трибуны.

Два дня назад Мадар стал автором победного мяча на последней секунде матча против «Реала» (100:99).