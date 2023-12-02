Ям Мадар получил рассечение брови. В игрока попал предмет, брошенный на площадку болельщиком

Теги травмы происшествия Фенербахче Бешикташ Баскетбол - фото чемпионат Турции Ям Мадар Баскетбол

Атакующий защитник «Фенербахче» Ям Мадар получил рассечение брови во время матча чемпионата Турции против «Бешикташа».

Стамбульское дерби, проходившее на домашней площадке «Бешикташа», было прервано за 2:48 до конца первой половины из-за беспорядков болельщиков, которые бросали предметы на площадку. Один из предметов попал в голову Мадару.

Защитник выбыл из игры, после чего тренеры и игроки «Бешикташа» обратились к болельщикам с призывом успокоиться.

Представитель «Фенербахче» выразил протест против высокого уровня нецензурной лексики в игре.

На данный момент судьи вынесли три предупреждения. Если будет вынесено четвертое предупреждение, то игра будет прервана до тех пор, пока болельщики не покинул трибуны.

Два дня назад Мадар стал автором победного мяча на последней секунде матча против «Реала» (100:99).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий