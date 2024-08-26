Спортивный директор «Панатинаикоса» Сани Бечирович: «Матиас Лессор раньше был игроком момента и вдохновения. Теперь он доминирующий центровой»

Сани Бечирович рассказал о ситуации с передней линией «Панатинаикоса».

«Матиас Лессор доказал, что его успех в «Партизане» не был случайным, он развивается каждый год, подтверждает свой уровень.

Раньше он был игроком момента и вдохновения. Теперь мы говорим о по-настоящему доминирующем центровом. Не только в Европе, но и на глобальном уровне. Мы хотим сохранить его как можно дольше и сделаем все, чтобы это произошло.

У него контракт без возможности отъезда в НБА. Поэтому я был довольно спокоен в межсезонье. Были слухи об интересе, но мы не дошли до серьезных переговоров, которые могли закончиться как ситуация с Ябуселе.

Мы ищем еще одного «большого». Нам нечего скрывать. Омер Юртсевен – один из игроков, в которых мы заинтересованы. Мы вышли на контакт и постарались понять, насколько это вообще возможно. Должны сыграть несколько факторов, чтобы этот переход произошел», – заключил спортивный директор греческого клуба.