Спортивный директор «Панатинаикоса» Сани Бечирович: «Матиас Лессор раньше был игроком момента и вдохновения. Теперь он доминирующий центровой»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Сани Бечирович Партизан чемпионат Греции Омер Юртсевен Гершон Ябуселе Матиас Лессор Баскетбол

Сани Бечирович рассказал о ситуации с передней линией «Панатинаикоса».

«Матиас Лессор доказал, что его успех в «Партизане» не был случайным, он развивается каждый год, подтверждает свой уровень.

Раньше он был игроком момента и вдохновения. Теперь мы говорим о по-настоящему доминирующем центровом. Не только в Европе, но и на глобальном уровне. Мы хотим сохранить его как можно дольше и сделаем все, чтобы это произошло.

У него контракт без возможности отъезда в НБА. Поэтому я был довольно спокоен в межсезонье. Были слухи об интересе, но мы не дошли до серьезных переговоров, которые могли закончиться как ситуация с Ябуселе.

Мы ищем еще одного «большого». Нам нечего скрывать. Омер Юртсевен – один из игроков, в которых мы заинтересованы. Мы вышли на контакт и постарались понять, насколько это вообще возможно. Должны сыграть несколько факторов, чтобы этот переход произошел», – заключил спортивный директор греческого клуба.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий