  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Александр Радулов: «Йокич – шедевр искусства. Чуть не затащил Сербию в матче с США»

Александр Радулов рассказал, что следил за баскетболом на ОИ-2024

По словам форварда хоккейного «Локомотива», он расстроился, когда Сербия Николы Йокича в полуфинале уступила США.

– Вы поглядывали Олимпиаду?

– Только футбол и баскетбол. Потому что было проблематично даже находить все эти трансляции. В основном смотрел финалы по легкой атлетике, бег на 200 и 100 метров. И мне очень понравился полуфинал по баскетболу. Я болел за сербов, и они выигрывали до третьей четверти. Но потом проиграли американцам, конечно. Баскетболисты в США, слушай, вообще на каком‑то другом уровне.

– Их баскетбольная Дрим-тим – это произведение искусства?

– В каком‑то смысле. Хотя я бы сказал, что шедевр искусства – это больше Никола Йокич, который сыграл 38 минут из сорока и тащил свою команду. Жалко было, что ему чуть‑чуть не хватило. Но что ты сделаешь, когда человек выходит и кладет четыре трехи подряд? Вот что Йокич может сделать?

– Я так понимаю, что трехи лупил Стефен Карри.

– Его втроем закрывают, а он берет и бросает. А потом бежит, показывая: «Пошли спать».

– Кто лучший баскетболист вообще, с вашей точки зрения? Вембаньяма?

Майкл Джордан. Лучший на все времена. Молодой француз – тоже крутой, что тут говорить. Тот же Йокич в порядке, Леброн Джеймс. Все, кто играет в НБА на больших ролях, достойны нашего внимания

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoАлександр Радулов
logoсборная США
logoсборная Сербии
logoНБА
logoСтефен Карри
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoНикола Йокич
logoВиктор Вембаньяма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэйси Макгрэйди о сборной США: «Ищу парней уровня Стефа Карри, Кей Ди и Леброна. И не вижу никого»
371 сентября, 17:09
Леброн Джеймс и Стеф Карри выложили фотографии с Олимпиады в соцсетях с подписью: «Одна команда. Команда-победитель»
422 августа, 07:35Фото
Энтони Эдвардс о сборной США: «Девин Букер защищался против лучших игроков, отказывался от бросков, хотя набирал 70 в карьере. Я был впечатлен»
1118 августа, 06:14
Стивен Эй Смит: «Стеф Карри выделился в решающие минуты в ожесточенной борьбе с Сербией и Францией. Он заслужил награду MVP»
1415 августа, 04:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джордан Гудвин получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс»
3сегодня, 17:10
Женская НБА. «Лас-Вегас» – «Чикаго», «Финикс» встретится с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 16:09
Марк Кьюбан о финале 2006 года: «Это была не лучшая серия для «Далласа» с точки зрения судейской работы»
6сегодня, 16:01
Стивен Эй Смит: «Кейтлин Кларк претендует на звание MVP в дебютном сезоне»
сегодня, 15:51
«Реал» продлил контракт с Альберто Абальде
1сегодня, 10:40
Пилот гоночной команды Майкла Джордана стал победителем регулярного чемпионата NASCAR
24сегодня, 09:58Фото
Леброн Джеймс: «Если меня будут вспоминать только как баскетболиста, значит, я провалил миссию»
32сегодня, 08:12
Отец Пола Джорджа: «Мы получили от «Клипперс» удар ножом в спину»
21сегодня, 07:22
Дуайт Ховард: «Решение покинуть «Лейкерс» принималось на эмоциях. На меня тогда сыпались все шишки»
2сегодня, 07:07
Товарищеские матчи. ЦСКА крупно обыграл «Меркезефенди», «Енисей» уступил «Партизану» и другие результаты
1сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо готов заплатить крупную сумму за коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом
156 минут назадФото
Джимми Батлер посетил концерт Джастина Тимберлейка в Стокгольме
6сегодня, 16:21Фото
Тель-авивский «Маккаби» подписал Коби Симмонса на предсезонку. В контракте есть опция продления
сегодня, 15:37
Джейсону Тейтуму в Китае подарили его изображение вместе с сыном после победы «Селтикс» в чемпионате
4сегодня, 13:23Фото
Болельщики «Уорриорз» обратили внимание на то, каким мощным смотрится Бадди Хилд на недавней фотографии
4сегодня, 12:23Фото
Уилл Клайберн о «Виртусе»: «Перешел сюда не для того, чтобы быть Майклом Джорданом»
сегодня, 11:22
Драган Тарлач назначен спортивным директором «Баварии»
сегодня, 10:58
Гилберт Аренас: «Миллс играет в НБА по 4 минуты, а в сборной набрасывает по 20 очков. И ты понимаешь, как сложно в НБА»
12сегодня, 09:32
«Црвена Звезда» представила комплект домашней формы на сезон-24/25
1сегодня, 09:03Фото
Президент «Миннесоты» Коннелли: «Хотим, чтобы Руди Гобер надолго остался в команде»
1сегодня, 08:47