Александр Радулов: «Йокич – шедевр искусства. Чуть не затащил Сербию в матче с США»
По словам форварда хоккейного «Локомотива», он расстроился, когда Сербия Николы Йокича в полуфинале уступила США.
– Вы поглядывали Олимпиаду?
– Только футбол и баскетбол. Потому что было проблематично даже находить все эти трансляции. В основном смотрел финалы по легкой атлетике, бег на 200 и 100 метров. И мне очень понравился полуфинал по баскетболу. Я болел за сербов, и они выигрывали до третьей четверти. Но потом проиграли американцам, конечно. Баскетболисты в США, слушай, вообще на каком‑то другом уровне.
– Их баскетбольная Дрим-тим – это произведение искусства?
– В каком‑то смысле. Хотя я бы сказал, что шедевр искусства – это больше Никола Йокич, который сыграл 38 минут из сорока и тащил свою команду. Жалко было, что ему чуть‑чуть не хватило. Но что ты сделаешь, когда человек выходит и кладет четыре трехи подряд? Вот что Йокич может сделать?
– Я так понимаю, что трехи лупил Стефен Карри.
– Его втроем закрывают, а он берет и бросает. А потом бежит, показывая: «Пошли спать».
– Кто лучший баскетболист вообще, с вашей точки зрения? Вембаньяма?
– Майкл Джордан. Лучший на все времена. Молодой француз – тоже крутой, что тут говорить. Тот же Йокич в порядке, Леброн Джеймс. Все, кто играет в НБА на больших ролях, достойны нашего внимания
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