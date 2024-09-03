Александр Радулов: «Йокич – шедевр искусства. Чуть не затащил Сербию в матче с США»

Александр Радулов рассказал, что следил за баскетболом на ОИ-2024

По словам форварда хоккейного «Локомотива», он расстроился, когда Сербия Николы Йокича в полуфинале уступила США.

– Вы поглядывали Олимпиаду?

– Только футбол и баскетбол. Потому что было проблематично даже находить все эти трансляции. В основном смотрел финалы по легкой атлетике, бег на 200 и 100 метров. И мне очень понравился полуфинал по баскетболу. Я болел за сербов, и они выигрывали до третьей четверти. Но потом проиграли американцам, конечно. Баскетболисты в США, слушай, вообще на каком‑то другом уровне.

– Их баскетбольная Дрим-тим – это произведение искусства?

– В каком‑то смысле. Хотя я бы сказал, что шедевр искусства – это больше Никола Йокич, который сыграл 38 минут из сорока и тащил свою команду. Жалко было, что ему чуть‑чуть не хватило. Но что ты сделаешь, когда человек выходит и кладет четыре трехи подряд? Вот что Йокич может сделать?

– Я так понимаю, что трехи лупил Стефен Карри.

– Его втроем закрывают, а он берет и бросает. А потом бежит, показывая: «Пошли спать».

– Кто лучший баскетболист вообще, с вашей точки зрения? Вембаньяма?

– Майкл Джордан . Лучший на все времена. Молодой француз – тоже крутой, что тут говорить. Тот же Йокич в порядке, Леброн Джеймс . Все, кто играет в НБА на больших ролях, достойны нашего внимания