«Олимпиакос» официально подтвердил подписание Эвана Фурнье
Эван Фурнье заключил 2-летний контракт с «Олимпиакосом»
Французский защитник (31 год, 198 см) вернулся в Европу после 12 лет в НБА.
На его счету в среднем 13,6 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в 704 матчах в лиге.
Фурнье выступал за «Денвер», «Орландо», «Бостон», «Нью-Йорк» и «Детройт».
По сообщению Шэмса Чарании, баскетболист заработает более 4 миллионов долларов за два года в греческом клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Олимпиакоса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости