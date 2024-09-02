«Олимпиакос» официально подтвердил подписание Эвана Фурнье

Эван Фурнье заключил 2-летний контракт с «Олимпиакосом»

Французский защитник (31 год, 198 см) вернулся в Европу после 12 лет в НБА .

На его счету в среднем 13,6 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в 704 матчах в лиге.

Фурнье выступал за «Денвер», «Орландо», «Бостон», «Нью-Йорк» и «Детройт».

По сообщению Шэмса Чарании, баскетболист заработает более 4 миллионов долларов за два года в греческом клубе.