Во время Суперкубка Лиги ВТБ состоится презентация книги, посвященной 100-летию чемпионатов страны по баскетболу

Во время Суперкубка Лиги ВТБ состоится презентация уникальной книги

Единая лига ВТБ закончила масштабный исторический проект: «К 100-летию чемпионатов страны по баскетболу».

Во время Суперкубка, который пройдет с 11 по 14 сентября, состоится презентация книги на основе материалов проекта. Уникальное издание выйдет в двух томах: 1-й – мужские чемпионаты, 2-й – женские (на данный момент работа над томом продолжается).

«Проделана огромная работа в архивах, библиотеках и с ветеранами для того, чтобы рассказать, а также показать в фотографиях все 59 советских баскетбольных первенств», – говорится на сайте Лиги.

Стоит отметить, что ровно 100 лет назад команда Москвы стала первым чемпионом СССР по баскетболу.

В финале москвичи обыграли Урал со счетом 61:4. Победители чемпионата СССР 1924: Б. Чесноков (ОППВ), И. Беляев (впоследствии – первый судья международной категории в СССР), С. Пашков, А. Ковалев, В. Стрепихеев (все – Центральный клуб совработников им. Профинтерна).