Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и МБА-МАИ оспорят 3-е место

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова

Местный «Зенит» и казанский УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и столичная МБА-МАИ оспорят 3-е место. Кубок Кондрашина и Белова Финал Зенит – УНИКС 6 сентября. 19:30 Пари Нижний Новгород – МБА-МАИ 6 сентября. 16:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.