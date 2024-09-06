Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и МБА-МАИ оспорят 3-е место
Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова
Местный «Зенит» и казанский УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и столичная МБА-МАИ оспорят 3-е место.
Кубок Кондрашина и Белова
Финал
Зенит – УНИКС
6 сентября. 19:30
Пари Нижний Новгород – МБА-МАИ
6 сентября. 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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