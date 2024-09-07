Сергей Кущенко: «На Кубке Кондрашина и Белова уже можно было увидеть рисунок игры и тренерскую мысль»

Сергей Кущенко подвел итоги предсезонного турнира Кубок Кондрашина и Белова

В финале «Зенит» взял верх над УНИКСом, «Пари НН» победил МБА-МАИ и занял 3-е место.

«Кубок Кондрашина и Белова – это очень яркая страница в соревнованиях для команд Лиги ВТБ. Турнир в Санкт-Петербурге организован на высоком уровне. Команды активно готовятся к предстоящему Суперкубку и регулярному сезону: уже можно увидеть рисунок игры, тренерскую мысль, новых игроков и то, как они вписываются в систему своих клубов.

На мой взгляд, все четыре команды, которые в этом году участвовали в Кубке Кондрашина и Белова сделали очень серьезные корректировки в сторону улучшения атаки, защиты, стратегии и игроков. «Зенит » подписал много звездных игроков с колоссальным опытом игры в Европе, НБА и других лигах. МБА-МАИ укомплектована со своей стратегией и философией, направленной на российских игроков. Ребята смотрятся очень неплохо. «Пари НН» прибавил по сравнению с прошлым неудачным сезоном. Видна работа нового главного тренера Сергея Козина, у него налажена коммуникация с игроками. Если говорить про УНИКС , то им сегодня в финале не хватало Девона-Акун Перселла и Луи Лабери, которые добавят разнообразия в атаке. Тем не менее, стиль команды Велимира Перасовича считывается.

Сейчас самым главным моментом в комплектовании команд является четырехкруговая система чемпионата Лиги в сезоне-24/25. Для нее 12 игроков будет маловато. Кубок Кондрашина и Белова дал возможность тренерам попробовать ротацию – играли практически все игроки.

Через неделю уже Суперкубок, а после него практически сразу стартует сезон, все стараются подойти к нему в оптимальной форме», – заявил президент Единой лиги ВТБ.