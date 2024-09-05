Кубок Кондрашина и Белова. 1/2 финала. УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом», «Зенит» встретится с МБА-МАИ

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут полуфиналы Кубка Кондрашина и Белова

В матчах первого дня турнира сойдутся УНИКС с «Нижним Новгородом» и «Зенит» с МБА-МАИ. Кубок Кондрашина и Белова 1/2 финала УНИКС – Нижний Новгород 5 сентября. 16:30 Зенит – МБА-МАИ 5 сентября. 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.