Кубок Кондрашина и Белова. 1/2 финала. УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом», «Зенит» встретится с МБА-МАИ
Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут полуфиналы Кубка Кондрашина и Белова
В матчах первого дня турнира сойдутся УНИКС с «Нижним Новгородом» и «Зенит» с МБА-МАИ.
Кубок Кондрашина и Белова
1/2 финала
УНИКС – Нижний Новгород
5 сентября. 16:30
5 сентября. 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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