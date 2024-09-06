Инвесторы восстановили французский клуб «Метрополитан» на базе «Леваллуа Блю Стилерс»

Оригинальный «Метрополитан» прекратил работу в связи с банкротством

Бывший клуб Виктора Вембаньямы прекратил свою деятельность в мае. Инвестиционная группа EuroStep Ventures попыталась выкупить клуб, но получила отказ от городского совета.

Инвесторы приобрели контрольный пакет акций команды «Леваллуа Блю Стилерс» и восстановили название «Метрополитан», включив старую символику в новую эмблему клуба.

Новый «Метрополитан » начнет выступление с 3-го дивизиона французского чемпионата и для начала сосредоточится на удержании текущих позиций.