Ламаркус Олдридж объяснил, почему не любил бросать 3-очковые.

«Я по-другому воспринимал баскетбол. Например, Кевин Гарнетт... Тим [Данкан] не бросал трехочковые... Большинство парней, за которыми я наблюдал и с которых пытался брать пример, не делали этого.

Для меня это был трудный переход. Мне было так легко бросать со средней дистанции, я думал: «Вот мне сейчас бросать 3-очковый или сделать шаг вперед и попасть восемь раз из десяти». Мне было трудно переучить себя. Хотя сейчас я и жалею, что не перестроился», – рассказал Олдридж в подкасте ALL THE SMOKE бывших игроков НБА Стивена Джексона и Мэтта Барнса.

Впервые Олдридж разнообразил свою игру дальними бросками в последнем сезоне за «Портленд» – сделал на 90 попыток больше, чем в предыдущем сезоне (105 против 15). После этого он перешел в «Сан-Антонио» и вновь перестал бросать из-за дуги – 0 реализованных 3-очковых за сезон-2015/16. За карьеру Олдридж реализовал 227 из 710 дальних бросков (32%).