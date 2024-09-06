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Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА

«Атланта» и «Даллас» продолжат борьбу за последнюю путевку в плей-офф. «Индиана» Кейтлин Кларк сыграет с возможным соперником по первому раунду плей-офф «Миннесотой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаДаллас

7 сентября. 2:30

Коннектикут – Лас-Вегас

7 сентября. 2:30

Индиана – Миннесота

7 сентября. 2:30

Чикаго – Лос-Анджелес

7 сентября. 4:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoженская НБА
Чикаго жен
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoЛос-Анджелес жен
Миннесота жен
logoАтланта жен
Даллас жен
Лас-Вегас жен
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