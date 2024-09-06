Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА

«Атланта» и «Даллас» продолжат борьбу за последнюю путевку в плей-офф. «Индиана» Кейтлин Кларк сыграет с возможным соперником по первому раунду плей-офф «Миннесотой ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Даллас

7 сентября. 2:30

Коннектикут – Лас-Вегас

7 сентября. 2:30

Индиана – Миннесота

7 сентября. 2:30

Чикаго – Лос-Анджелес

7 сентября. 4:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.