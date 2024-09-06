Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА
«Атланта» и «Даллас» продолжат борьбу за последнюю путевку в плей-офф. «Индиана» Кейтлин Кларк сыграет с возможным соперником по первому раунду плей-офф «Миннесотой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
7 сентября. 2:30
Коннектикут – Лас-Вегас
7 сентября. 2:30
Индиана – Миннесота
7 сентября. 2:30
Чикаго – Лос-Анджелес
7 сентября. 4:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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