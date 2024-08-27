Джаред Маккейн о Купере Флэгге: «Мы немного поиграли вместе. Посмотрел на его тренировки. Элитный игрок»

Джаред Маккейн пообщался с Купером Флэггом перед его приходом в Дьюк

Маккейн помогал привлечь фаворита драфта-2025 НБА в программу университета.

«Он заранее определился с Дьюком. Исходя из того, что я видел, он хотел быть в нашей программе. Так что я не сильно помог. Мы поиграли вместе. Посмотрел на его тренировки. Он элитный игрок.

Не хочу повышать уровень ожиданий от него. Он отличный парень. Всегда выкладывается на площадке. Это его отличительная черта. И один из самых недооцененных навыков среди всех игроков. Умение выкладываться. Он делает это и в защите, и в нападении. Очень интересно посмотреть на него в будущем.

Не хочу его ни с кем сравнивать. Иногда это ставит перед игроками слишком сложные задачи в глазах публики. Но он может делать все на площадке. Элитная защита. Хорошо бросает. На тренировках часто ставит сверху после паса самому себе от щита.

Не знаю, на кого он похож, но у него широчайший арсенал», – рассказал новичок «Филадельфии» о своих впечатлениях.