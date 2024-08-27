Пол Джордж о Купере Флэгге: «Напоминает мне Майкла Бизли. Суперталант. Высший уровень баскетбола»

Теги сборная США НБА NCAA университет Дьюк Майкл Бизли Пол Джордж Купер Флэгг Баскетбол

Пол Джордж поискал сравнение для Купера Флэгга.

«Это тяжело сделать, он очень здорово выглядит. Немного напоминает мне Майкла Бизли. Габариты, может набирать очки, разыгрывать. Суперталант, который может быть ключевым фактором на площадке. Все недооценивают Майкла Бизли.

Очень высоко оцениваю Купера Флэгга, он показывает высший уровень баскетбола», – заявил форвард «Филадельфии».

Купер Флэгг лидирует в прогнозах на драфт-2025 НБА. Форвард университета Дьюк участвовал в сборах национальной команды США этим летом.

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5 комментариев
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Ответ Vlad Kadoni
Я чего то не знаю про Майкла Бизли или Пиджи так сильно ненавидит Флэгга?
не знаешь
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Ну нет, вообще нет.
Бизли всегда играл от броска, в отличие от Флэгга. Да и вообще по манере игры они не похожи:
Бизли всегда был в первую очередь скорером, а Флэгг - универсальный солдат, но есть предчувствие, что на следующем уровне у него поначалу могут быть проблемы как раз со скорингом.
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Ответ kisliy33
не знаешь
Я почему то думал, что Флэгг котируется как игрок покруче, ежели Бизли, но ладно, если так.
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