Пол Джордж о Купере Флэгге: «Напоминает мне Майкла Бизли. Суперталант. Высший уровень баскетбола»

Пол Джордж поискал сравнение для Купера Флэгга.

«Это тяжело сделать, он очень здорово выглядит. Немного напоминает мне . Габариты, может набирать очки, разыгрывать. Суперталант, который может быть ключевым фактором на площадке. Все недооценивают Майкла Бизли.

Очень высоко оцениваю , он показывает высший уровень баскетбола», – заявил форвард «Филадельфии».

Купер Флэгг лидирует в прогнозах на драфт-2025 . Форвард университета Дьюк участвовал в сборах национальной команды США этим летом.