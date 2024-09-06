В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии
Выставочная встреча была приурочена к 60-летию знаменитого баскетболиста. Более 15 000 болельщиков собрались на арене, чтобы почтить память бывшего игрока НБА.
На площадку вышли сборная Хорватии и «Команда Дражена», которыми руководили Желько Обрадович и Невен Спахия.
«Команда Дражена» одержала победу со счетом 110:107, Джанан Муса исполнил решающий данк на последних секундах.
В состав «Команды Дражена» вошли такие звезды Евролиги, как Эди Тавареш, Шейн Ларкин, Джанан Муса, Матиас Лессор, Ваня Маринкович, Дайшон Пьер, Торнике Шенгелия и Андреас Обст, а также представитель НБА Бобан Марьянович. В хорватской команде были представлены Марио Хезоня и Роко Пркачин.
Словенцы Лука Дончич и Горан Драгич присутствовали на мероприятии в качестве гостей. Хорватские звезды Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац также были на арене в Загребе.
На мероприятии присутствовали известные в прошлом баскетболисты: Никос Галис, Панайотис Яннакис, Деян Бодирога, Тони Кукоч, Терри Портер, Кенни Андерсон, Жарко Паспаль, Владе Дивац, Зоран Радович, Предраг Данилович, Эргин Атаман, Светислав Пешич, Роко Лени Укич и Хорхе Гарбахоса.
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