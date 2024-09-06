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  • В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии
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В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии

В Загребе прошел матч в честь хорватской легенды Дражена Петровича

Выставочная встреча была приурочена к 60-летию знаменитого баскетболиста. Более 15 000 болельщиков собрались на арене, чтобы почтить память бывшего игрока НБА.

На площадку вышли сборная Хорватии и «Команда Дражена», которыми руководили Желько Обрадович и Невен Спахия.

«Команда Дражена» одержала победу со счетом 110:107, Джанан Муса исполнил решающий данк на последних секундах.

В состав «Команды Дражена» вошли такие звезды Евролиги, как Эди Тавареш, Шейн Ларкин, Джанан Муса, Матиас Лессор, Ваня Маринкович, Дайшон Пьер, Торнике Шенгелия и Андреас Обст, а также представитель НБА Бобан Марьянович. В хорватской команде были представлены Марио Хезоня и Роко Пркачин.

Словенцы Лука Дончич и Горан Драгич присутствовали на мероприятии в качестве гостей. Хорватские звезды Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац также были на арене в Загребе.

На мероприятии присутствовали известные в прошлом баскетболисты: Никос Галис, Панайотис Яннакис, Деян Бодирога, Тони Кукоч, Терри Портер, Кенни Андерсон, Жарко Паспаль, Владе Дивац, Зоран Радович, Предраг Данилович, Эргин Атаман, Светислав Пешич, Роко Лени Укич и Хорхе Гарбахоса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
товарищеские матчи
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoДеян Бодирога
logoНевен Спахия
Желимир Обрадович
logoНБА
logoВладе Дивац
logoДражен Петрович
logoМарио Хезоня
logoЛука Дончич
Жарко Паспаль
logoДжанан Муса
Дайшон Пьер
Роко Пркачин
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