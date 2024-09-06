В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии

В Загребе прошел матч в честь хорватской легенды Дражена Петровича

Выставочная встреча была приурочена к 60-летию знаменитого баскетболиста. Более 15 000 болельщиков собрались на арене, чтобы почтить память бывшего игрока НБА.

На площадку вышли сборная Хорватии и «Команда Дражена», которыми руководили Желько Обрадович и Невен Спахия.

«Команда Дражена» одержала победу со счетом 110:107, Джанан Муса исполнил решающий данк на последних секундах.

В состав «Команды Дражена» вошли такие звезды Евролиги , как Эди Тавареш, Шейн Ларкин, Джанан Муса , Матиас Лессор, Ваня Маринкович, Дайшон Пьер, Торнике Шенгелия и Андреас Обст, а также представитель НБА Бобан Марьянович. В хорватской команде были представлены Марио Хезоня и Роко Пркачин .

Словенцы Лука Дончич и Горан Драгич присутствовали на мероприятии в качестве гостей. Хорватские звезды Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац также были на арене в Загребе.

На мероприятии присутствовали известные в прошлом баскетболисты: Никос Галис, Панайотис Яннакис, Деян Бодирога , Тони Кукоч, Терри Портер, Кенни Андерсон, Жарко Паспаль, Владе Дивац, Зоран Радович, Предраг Данилович, Эргин Атаман, Светислав Пешич, Роко Лени Укич и Хорхе Гарбахоса.