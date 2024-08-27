«Реал» получил миллионы за переходы игроков в НБА. Вот как это работает

Сами игроки часто в минусе.

Один из героев прошедшей Олимпиады, французский форвард Гершон Ябуселе возвращается в НБА. Он уже провел тут 90 матчей в майке «Селтикс» в 2017-2019, но за океаном «Танцующий Медведь» больше запомнился как человек-мем, а не баскетболист. И вот, почти в 29 – вторая попытка. «Филадельфия» предложила Ябуселе контракт.

Но не все так просто – для НБА Гершон, может быть, и свободный агент. Но в действительности у него был еще один год по контракту с мадридским «Реалом», который он подписал еще в 2021-м (после двух лет в Китае и францзуском АСВЕЛе) и продлил в 2022-м.

У «Сиксерс» после всех маневров этим летом – подписали 10 свободных агентов и взяли на драфте еще двоих новичков – остался единственный инструмент для подписания Ябуселе: минимальный контракт, размер которого зависит от опыта игрока. И хотя Гершон уже больше 10 лет в профессиональном баскетболе, для НБА он всего лишь юноша с 2 сезонами стажа. А значит, его зарплата составит 2,1 млн долларов. Этот минимум – одновременно и максимум. Максимум, который могла предложить «Филадельфия».

И вот тут начинается самое интересное. Точная зарплата Ябуселе в «Реале» неизвестна, но она заметно ниже, чем у других звезд «сливочных» – Тавареша, Хезони, Кампаццо – по оценкам, в диапазоне от 1 до 1,5 млн евро «чистыми». То есть, с учетом налогов в НБА, примерна та же сумма, которую Гершон получит в «Сиксерс». Но нам интересен совсем другой пункт в контракте Ябуселе с «Мадридом» – сумма отступных.

Она составляет 2,5 млн евро.

Вы уже наверняка видели новость о том, что за последние 10 лет «Реал Мадрид» получил более 20 млн за переходы своих игроков в НБА , и Ябуселе лишь продолжает эту выгодную для испанцев практику. Вообще она началась совсем не в последние 10 лет.

Первым из «Реала» в НБА еще в далеком 1962 году перешел форвард Уэйн Хайтауэр. «Наследник Чемберлена» (одна и та же школа, университет и первая команда НБА) по примеру Уилта тоже бросил колледж, успел за год подписать контракты с 4 разными командами, при этом сыграть только за одну – «Реал». В Испании Хайтауэр коротал обязательный сезон между уходом из университета Канзаса до своего драфта-1962. Контракт с «Реалом» был на 6 тысяч долларов и 1 год, никаких выкупов не подразумевалось – соглашение истекло, Хайтауэр вышел на драфт, был выбран «Уорриорз», подписал контракт в НБА.

Первый испанец НБА Фернандо Мартин в 1986-м уходил из «Реала» в «Портленд» тоже без выкупа контракта, но с условием, что по возвращении из Америки он продолжит играть за мадридский клуб, что через год и произошло.

Переход Дражена Петровича в 1989-м по тому же маршруту Мадрид-Орегон был намного сложнее.

«Реал» отказывался отпускать хорвата, требуя каких-то баснословных денег за разрыв контракта. Петрович в ответ подал 10-миллионный иск к клубу, утверждая, что в его контракте с испанцами был пункт об уходе в НБА. Закончилось все относительно мирно: «Портленд» заплатил 1,15 млн долларов «клаусулы», сам Дражен получил от «Блэйзерс» займ, из которого три года платил «Реалу» еще по 200 тысяч за досрочный разрыв контракта.

Несмотря на этот случай, о четких правилах компенсации иностранным командам НБА не задумывалась до середины 1990-х. Но когда «Чикаго» наткнулся на препятствия итальянского «Бенеттона» при подписании Кукоча, НБА решила регулировать выкупы с учетом новых правил потолка зарплат, вступавших в силу с сезона-1995/96.

К тому моменту из «Реала» в НБА уже перебрались Стэнли Робертс и Карл Эррера в 1991-м (нет никаких подробностей об условиях разрыва контракта), а также Сабонис, но у Арвидаса в 1995-м просто истек контракт с «Мадридом», выкупать его «Портленду» не понадобилось.

В 90-е контракты в Европе еще бывали сопоставимыми с НБА, поэтому не все лидеры «Реала» и других команд Евролиги рвались в Америку. Но как только разрыв в зарплатах вырос, НБА стала активно хантить европейские кадры. А «Реал Мадрид» – получать из этого выгоду.

В таблице отсутствуют Пэт Берк и Сала Межри, которые переходили как свободные от всех обязательств агенты, Руди Фернандес, который временно перебегал в «Реал» на время локаута с опцией возвращения в НБА (но также с опцией обратного возвращения в «Реал» на действующий контракт, что позже и произошло), и Уилли Эрнангомес – в его соглашении был пункт о выходе без компенсации.

Указанные суммы – лишь приблизительная оценка на основе инсайдерских данных; никто в европейском баскетболе не отчитывается за суммы таких «трансферов», в отличие от футбола. Где-то данные совсем скудные, например, отступные за Лампе изначально составляли около 2 млн евро, но все что мы знаем – что в результате переговоров сумма была значительно снижена (что интересно, за «Никс» поляко-швед так в итоге и не сыграл).

Вполне возможно, что итоговые условия расторжения контрактов с «Реалом» тоже отличаются от заявленных. Да и с другими клубами – например, скромный сербский «Хемофарм» в 2003 просил за Дарко Миличича больше 10 млн евро (несколько их годовых бюджетов; сам Дарко зарабтывал в «Хемофарме» 25 тысяч). Но в итоге выкуп был в 4 раза меньше.

Единственная точная информация, которую мы знаем – это лимит, который есть у клубов НБА на такие ситуации. Общая сумма выкупа ничем не ограничена – просят за Миличича 10 млн, могут получить 10 млн, но вне потолка зарплат клуб НБА может выплатить лишь скромную сумму: сначала это было 250 тысяч, потом 350, потом 500, сейчас она ежегодно растет на 25k и в сезоне-24/25 составляет 850 тысяч. Все остальное нужно прибавлять к зарплате игрока – де-факто все превышение этого лимита перекладывается на плечи (на банковский счет) спортсмена.

Другими словами: из 2,5 млн евро / 2,8 млн долларов «Филадельфия» перечислит «Реалу» только 850 тысяч. Остальное, а это почти 2 млн, Гершон будет платить сам… а ведь его зарплата в НБА после вычета налогов в два раза меньше, и повысить ее «Сиксерс», как уже сказано выше, никак не могли.

В отдельных случаях клуб «надувает» контракт игрока так, чтобы он покрывал весь выкуп – та же «Филадельфия» дала Чачо Родригесу зарплату в целых 8 млн, чтобы «Реал» сразу получил все деньги и отцепился. Но это если у клуба есть свободное место под потолком, а если такое и появляется, то обычно тратится на выплаты игрокам, а не европейским клубам. Это просто выгоднее с точки зрения рентабельности инвестиций.

С новичками и их фиксированными контрактами все еще сложнее. Лука Дончич после драфта не играл в Летней лиге за «Даллас», потому что еще не договорился об условиях выкупа с «Реалом» – в новичковый контракт НБА никак нельзя вписать европейскую «клаусулу». Лука договаривался о растянутом графике выплат – стандартная практика в таких ситуациях.

Иногда она доходит до абсурда. Факундо Кампаццо играл за «Реал» с клаусулой всего в 1 млн евро. Но в 2019-м решил подписать большое продление с мадридцами – и сумма выкупа выросла в 6 раз. Через год с небольшим аргентинца довольно внезапно пригласили в «Денвер». Он согласился, но где взять 6 млн евро на выкуп? Клуб мог беспрепятственно покрыть лишь 750 тысяч долларов, а на зарплату защитнику под потолком было только 3 млн. В итоге за два с половиной года в НБА Факу смог заработать лишь 6,5 млн, что с учетом налогов значительно меньше, чем он остался должен за разрыв контракта. Все это время он часть НБАшной зарплаты переводил в Испанию.

Кампаццо вернулся в «Реал» прошлым летом. При этом до сих пор он, действующий игрок клуба, выплачивает свой долг за тот выкуп в 2020-м.

Похоже, такое же ждет и Усмана Гарубу, который вернулся из НБА в «Реал» этим летом – в Америке форвард заработал 8 млн, половина ушла на налоги, еще что-то на еду-жилье-бриллианты, так что наверняка в его новый контракт с «Мадридом» прописаны вычеты за еще не закрытый выкуп.

Конечно, не только «Реал» зарабатывает на «продаже» своих игроков, но он делает это чаще и эффективнее всех в Европе. Кстати, подобный доход королевский клуб получает не только из НБА: этим летом Егор Демин отправился в студенческую лигу NCAA, где университет Бригэма Янга предложил ему стипендию. Помимо стипендии студенты теперь могут зарабатывать рекламно-спонсорские деньги – Егору предложили так называемую «NIL-сделку» примерно на полтора миллиона. Из них 550 тысяч евро в качестве выкупа получит «Реал».

«Реал» встраивает в контракты подобные клаусулы, потому что не хочет легко терять игроков, которые будут уходить в НБА или другие европейские клубы (в самом «Мадриде» есть внутренний «потолок зарплат», и лидеры редко входят в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Европы).

А игроки соглашаются, потому что это самый статусный клуб Евролиги, самый стабильный и надежный с финансовой точки зрения (убытки может покрывать холдинг, читай: футбольная команда), здесь самая приближенная к стандартам НБА система подготовки, тренировочных процессов, трудовых отношений и так далее. И, как показывает история, это все равно лучший трамплин для перехода в НБА из Старого света, даже несмотря на выстраиваемый клубом денежный барьер.

Для кого-то этот барьер остается непреодолимым. Когда провалившийся в лиге гигантский Вальтер Тавареш стал доминировать в «Реале», НБА вернулась за ним, как за Ябуселе сейчас – и наткнулась на клаусулу, которая была даже выше, чем у Кампаццо. А когда-то для Серхио Юля была установлена вообще фантастическая сумма отступных – 12 млн евро (в некоторых источниках утверждалось, что вообще 25)! Это практически гарантировало то, что защитник ни в какую Америку не переметнется, хотя в самой НБА «Хьюстон» даже заплатил «Денверу» 2,25 млн за права на испанца. Но придумать, как заплатить что-то «Реалу», «Рокетс» так и не смогли. Давали Серхио 21 млн на 3 года, но этого не хватило, чтобы покрыть финансовые аппетиты и Юля, и «Мадрида».

Момент для «перехвата» игрока у «Реала» не менее важен, чем уровень баскетболиста. Переход Гершона Ябуселе это лишь подчеркивает – до Олимпийских игр отступные в его контракте с «Реалом» составляли лишь 1 млн, но после 15 июля сразу выросли в 2,5 раза. Пока в НБА фокус был направлен на других свободных агентов на рынке, Ябуселе вырос в цене – как в переносном, так и в самом прямом смысле.

Фото: Gettyimages /Gregory Shamus / Staff, Ken Levine / Staff, Borja B. Hojas / Contributor; Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency Andreas Gora/dpa/Global Look Press