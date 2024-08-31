Дончич примет участие в матче, посвященном Дражену Петровичу. Участие Йокича под вопросом
В Загребе 5 сентября состоится матч, посвященный Дражен Петровичу
В выставочной встрече Drazen Legacy примут участие несколько современных игроков НБА.
Об этом рассказал брат покойной хорватской легенды Ацо Петрович.
«Лука Дончич будет с нами. Горан Драгич будет с нами. Три наших игрока НБА, Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац будут с нами. И мы все еще в ожидании подтверждения от Николы Йокича», – сказал Ацо Петрович.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportske
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