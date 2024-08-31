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Дончич примет участие в матче, посвященном Дражену Петровичу. Участие Йокича под вопросом

В Загребе 5 сентября состоится матч, посвященный Дражен Петровичу

В выставочной встрече Drazen Legacy примут участие несколько современных игроков НБА.

Об этом рассказал брат покойной хорватской легенды Ацо Петрович.

«Лука Дончич будет с нами. Горан Драгич будет с нами. Три наших игрока НБА, Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац будут с нами. И мы все еще в ожидании подтверждения от Николы Йокича», – сказал Ацо Петрович.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportske
Ацо Петрович
logoНБА
logoГоран Драгич
logoДарио Шарич
logoБоян Богданович
logoДражен Петрович
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoИвица Зубац
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