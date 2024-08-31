Дончич примет участие в матче, посвященном Дражену Петровичу. Участие Йокича под вопросом

В Загребе 5 сентября состоится матч, посвященный Дражен Петровичу

В выставочной встрече Drazen Legacy примут участие несколько современных игроков НБА .

Об этом рассказал брат покойной хорватской легенды Ацо Петрович.

«Лука Дончич будет с нами. Горан Драгич будет с нами. Три наших игрока НБА, Боян Богданович , Дарио Шарич и Ивица Зубац будут с нами. И мы все еще в ожидании подтверждения от Николы Йокича », – сказал Ацо Петрович.