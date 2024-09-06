Грег Оден: «У нас с Роем и Олдриджем было бы особенное трио, если бы не травмы»

Грег Оден оценил потенциал трио с Брэндоном Роем и Ламаркусом Олдриджем

Бывший центровой считает, что травмы помешали раскрытию потенциала звездной троицы «Блэйзерс».

«Советую всем зайти на YouTube и посмотреть Топ-10 моментов Брэндона Роя. Вы будете потрясены тем, что вытворял этот человек, причем это давалось ему так легко. Его называли «Естественным», потому что все давалось ему так легко. Он мог все на площадке, и это легко ему давалось.

Помню матч с «Хьюстон», я тогда как раз не играл. 20 секунд до конца, Рой устроил перестрелку с Яо Мином, то они выходят вперед, то мы. Но вот, наконец, Брэндон получил мяч в середине площадки, положил решающий мяч и понесся праздновать!» – рассказал экс-игрок «Портленда».