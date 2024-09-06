Билл Симмонс: «Сборная США получила 40 миллионов долларов за два матча в Абу-Даби»
Билл Симмонс рассказал о призовых сборной США за выступление в Абу-Даби
Во время подготовки к олимпийскому турниру в Париже американцы провели в ОАЭ выставочные встречи с Сербией и Австралией.
«Слышал, что сборная США получила 40 миллионов долларов за два матча в Абу-Даби», – рассказал Симмонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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