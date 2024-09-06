Билл Симмонс: «Сборная США получила 40 миллионов долларов за два матча в Абу-Даби»

Билл Симмонс рассказал о призовых сборной США за выступление в Абу-Даби

Во время подготовки к олимпийскому турниру в Париже американцы провели в ОАЭ выставочные встречи с Сербией и Австралией.

«Слышал, что сборная США получила 40 миллионов долларов за два матча в Абу-Даби», – рассказал Симмонс .