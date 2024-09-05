Чарльз Баркли: «Не интересуюсь «Милуоки». Яннису Адетокумбо нужно прогрессировать как баскетболисту»

Чарльз Баркли пессимистично оценивает шансы «Бакс»

«Совершенно не интересуюсь «Милуоки ». Яннису Адетокумбо нужно прогрессировать как баскетболисту. У него ничего не выйдет, если он так и продолжит просто прорываться к кольцу в одиночку против пятерых. Он потрясающий игрок и отличный парень, но ему нужно становиться лучше. Так что нет, я не фанат «Милуоки », – заявил ведущий TNT.

Форвард пропустил плей-офф-2024 НБА из-за травмы. «Бакс» уступили «Пэйсерс» в первом раунде со счетом 2-4.